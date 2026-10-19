Steel Dynamics recule après un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions

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19 octobre - ** L'action Steel Dynamics STLD.O recule de 7% à 228 dollars en séance prolongée

** La baisse des bénéfices liés au recyclage, les pertes liées au démarrage de l’activité aluminium et la hausse des coûts des matières premières continuent de peser sur la société, malgré la hausse des prix de l’acier et des expéditions record

** La société affiche un bénéfice de 5,26 dollars par action au troisième trimestre, contre des estimations de Wall Street à 5,41 dollars par action — données compilées par LSEG

** "Les importations américaines d’acier restent bien en deçà des niveaux historiques et de ceux de l’année précédente", déclare le directeur général Mark Millett

** La société annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 6,51 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 6,43 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 44,5% depuis le début de l'année