Steel Dynamics dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la baisse des coûts des matières premières de ferraille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Steel Dynamics STLD.O a publié lundi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la baisse des coûts des matières premières de ferraille ayant dépassé les prix moyens dans ses opérations de fabrication d'acier.

Alors que la dynamique des prix au comptant et contractuels de l'acier suite aux tarifs douaniers du président Donald Trump sur les importations d'acier n'a pas encore repris, le sidérurgiste américain a bénéficié de la baisse des prix de la ferraille.

La matière première de la ferraille est une charge d'alimentation essentielle pour les aciéries de Steel Dynamics produisant exclusivement de l'acier au four électrique à arc.

"Nous prévoyons de bénéficier d'une demande plus forte sur l'ensemble de nos plateformes, y compris les produits laminés plats en aluminium, à l'approche de 2026", a déclaré Mark Millett, directeur général de Steel Dynamics.

L'entreprise considère la réduction des importations faisant l'objet d'un commerce déloyal comme un avantage important pour ses activités et son positionnement sur le marché, tout en s'attendant à ce que la dynamique générale du marché ait une influence positive sur les performances de ses plates-formes d'exploitation, a-t-il ajouté.

"Nous avons constaté une certaine hésitation de la part des clients de l'acier laminé plat en raison des mesures commerciales nationales, malgré de nombreux moteurs de demande encourageants."

Le bénéfice ajusté de 2,74 $ par action au troisième trimestre de la société basée à Fort Wayne, dans l'Indiana, a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 2,64 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 11,2 % à 4,83 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 4,8 milliards de dollars.