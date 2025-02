Sté Générale : s'envole vers 36,6E, tutoie record des 36,8E information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Sté Générale s'envole vers 36,6E (+3,6%) et comble au passage le 'gap' des 35,34E du 11 février 2022.

Le titre vise clairement le retracement du record absolu des 36,8E du 10/02/2022 dès ce mardi, ou peut-être mercredi matin : cela semble imminent.

Et même si Sté Générale cale vers 36,6E, cela constitue déjà un cas de double-top historique potentiel.

Le titre est arrivé à un moment charnière.







Valeurs associées SOCIETE GENERALE 36,55 EUR Euronext Paris +3,64%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.