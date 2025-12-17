Sté Générale : locomotive du CAC, nouveau record à 66E
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 09:43
Compte tenu d'une oscillation entre 52 et 58E en septembre dernier, l'objectif induit était de 64E : le titre s'en rapproche désormais rapidement.
Valeurs associées
|66,1300 EUR
|Euronext Paris
|+2,75%
