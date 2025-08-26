Sté Générale : le spectre du chaos politique plombe les bancaires information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 09:33









(Zonebourse.com) - Le spectre du chaos politique post 8 septembre plombe les bancaires et Sté Générale qui affichait récemment +120% de hausse depuis le 1er janvier (lors du plafonnement vers 59,4E) était la plus susceptible que toute autre de supporter des prises de bénéfices appuyées.

Le titre reperd -8% vers 51,45E et efface tous ses gains depuis le 29 juillet et devrait venir combler le 'gap' des 50,16E du 23 juillet puis tester le support des 49E dans la foulée.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 51,9000 EUR Euronext Paris -7,02%

