Chiffres-clés

Sté Générale : le spectre de la censure s'éloigne, refranchit les 55E
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 17:15

Sté Générale repart de l'avant : le spectre de la censure s'éloigne, le titre refranchit les 55E et devrait s'en aller combler le 'gap' des 56,36E du 3 octobre.
L'objectif suivant sera le retracement du double-sommet des 58,8E du 15 août et 15 septembre : le risque de triple-top ne serait pas à écarter.

