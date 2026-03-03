 Aller au contenu principal
Sté Générale : décroche de -6%, s'enfonce sous 67E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 12:47

L'horizon macroéconomique s'assombrit, le secteur du crédit "souffre" aux Etats Unis, Sté Générale décroche de -6% et s'enfonce sous 67E, un support crucial qui remonte au 13 février dernier.
Sa cassure préfigurerait un décrochage en direction de 64,5E (MM100) et 61,26E, un "gap" qui remonte au 3 décembre.
Le titre tenterait ensuite de reprendre appui sur la MM200 qui gravite vers 58,5E et se trouvera dans la zone des 60E en fin de mois.

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
67,7400 EUR Euronext Paris -4,91%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

