Sté Générale : décroche de -6%, s'enfonce sous 67E
Sa cassure préfigurerait un décrochage en direction de 64,5E (MM100) et 61,26E, un "gap" qui remonte au 3 décembre.
Le titre tenterait ensuite de reprendre appui sur la MM200 qui gravite vers 58,5E et se trouvera dans la zone des 60E en fin de mois.
