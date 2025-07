Sté Générale : bute sur 52E, réintègre le corridor 47/50E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 17:27









(CercleFinance.com) - Peut-être un peu refroidi par les 1ers résultats des banques US, le secteur bancaire marque le pas en Europe.

Pour la Sté Générale qui affichait plus de 86% de hausse depuis le 1er janvier (et +100% depuis le 3 décembre), c'est surement l'occasion de matérialiser quelques gains.

Le titre plafonne sous 52E et retombe vers 49E, réintégrant l'ex-corridor horizontal 47/50E en vigueur du 12 mai au 8 juillet : a t'on assisté à un 'bull-trap' le 9 et 10 juillet ?





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 49,2900 EUR Euronext Paris -2,05%

