Sté Générale : beau rebond sur 63,75E, 'gap' au-dessus de 65,62E
Les résistances se succèdent ensuite entre 70,5 et 71,5E (résistance de la mi-janvier), ensuite, l'objectif deviendrait le comblement du "gap" des 71,44E du 27 février.
NB : le "M baissier" sous 77E a été validé par la cassure de la base de la figure (66,7E) juste avant le rebond du 9 mars.
