Sté Générale : 3ème forte hausse, retrace ses niveaux du 10 mars
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 12:17
En cas de rechute, le principal support reste situé à 64E (il a été testé les 9, 13 et 16 mars), le suivant se confond avec la MM200 vers 60E.
Valeurs associées
|68,020 EUR
|Euronext Paris
|+3,69%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque et Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes restent dans le vert à mi-séance mercredi, l'attention des investisseurs se tournant vers la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) en fin de journée dans ... Lire la suite
-
Après les morts d'Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et de Gholamreza Soleimani, commandant des bassidjis, la milice paramilitaire des Gardiens de la révolution, l'armée israélienne annonce avoir tué le ministre iranien du Renseignement ... Lire la suite
-
L'incertitude plane sur le débat que doit organiser France 2 jeudi avant le second tour des élections municipales à Marseille, à cause des tiraillements que suscite la présence ou non de Martine Vassal, arrivée troisième au premier tour. Dans un premier temps, ... Lire la suite
-
Un Nicolas Sarkozy particulièrement sobre et laconique a redit mercredi, à son procès en appel sur les accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, n'avoir "commis aucun des faits" qui lui ont valu sa condamnation historique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer