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Sté Générale : 3ème forte hausse, retrace ses niveaux du 10 mars
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 12:17

Sté Générale aligne une 3ème séance de forte hausse ( 4,5% à 68,7E) et retrace ainsi ses niveaux du 10 mars dernier: le titre pourrait maintenant s'en aller tester la résistance des 71E des 6, 15, 26 janvier puis 2 et 5 mars en intraday (la MM50 gravite vers 70,50E).
En cas de rechute, le principal support reste situé à 64E (il a été testé les 9, 13 et 16 mars), le suivant se confond avec la MM200 vers 60E.

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