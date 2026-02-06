 Aller au contenu principal
Sté Générale : -3,8% vers 71,5E, 1er objectif à 68E
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 13:34

Sté Générale dévisse de -3,8% vers 71,5E et ouvre un "gap" de rupture sous 74,18E : le titre semble bien parti pour s'en aller tester le palier des 68E, puis combler le "gap" des 65,04E du 16 décembre.

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
72,6400 EUR Euronext Paris -2,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

