En revanche, les résultats de BNP Paribas dans la banque de détail en France et l'Italie ont déçu. Les revenus trimestriels d'Ipsen et de Bureau Veritas sont aussi ressortis sous les attentes. Un nouveau profit warning a été lourdement sanctionné, celui de Plastic Omnium : -22,8%.

Pour Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, " les risques restent orientés vers des réductions de taux un peu plus tardives par rapport aux attentes actuelles du marché ".

" Nous pensons que le cycle de hausse des taux de la BCE est terminé et que la décision prise aujourd'hui de maintenir les taux à 4 % se prolongera jusqu'en 2024. La hausse des prix de l'énergie présente un nouveau risque de hausse de l'inflation globale, mais la croissance modérée et le ralentissement de l'inflation de base devraient barrer la route à de nouvelles hausses de taux ", estime Goldman Sachs Asset Management.

" Nous considérons que les taux se situent à des niveaux qui, s'ils sont maintenus pendant une période suffisamment longue, contribueront de manière substantielle au retour rapide de l'inflation à notre objectif ", a déclaré sa présidente, Christine Lagarde. Cette dernière a cependant reconnu que les prix de l'énergie sont repartis à la hausse récemment et qu'ils sont devenus moins prévisibles en raison des nouvelles tensions géopolitiques.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en retrait une séance marquée par le statu quo de la BCE et de nombreux résultats d'entreprises. L'indice CAC 40 a cédé 0,38% à 6 888,96 points tandis que l'EuroStoxx50 a reculé de 0,60% à 4 048,79 points. Aux Etats-Unis, la situation était similaire, avec un Dow Jones cédant 0,33% vers 17h30 tandis que le Nasdaq Composite perdait 1,30%. Ce dernier est lesté par Meta (Facebook), qui se replie en raison de perspectives incertaines.

Statu quo de la BCE et repli des Bourses européennes

