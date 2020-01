Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Statu quo de la Banque du Canada, ouverte à une baisse de taux Reuters • 22/01/2020 à 17:16









OTTAWA, 22 janvier (Reuters) - La Banque du Canada (BoC) a laissé sans surprise mercredi son taux directeur inchangé à 1,75%, tout en ouvrant la porte à un possible assouplissement monétaire si le récent ralentissement de la croissance économique du pays se prolongeait. La banque centrale, qui n'a pas modifié sa politique monétaire depuis octobre 2018, a relevé que même si l'économie canadienne était résistante, les récentes statistiques ont été mitigées, s'appuyant sur une faiblesse "inattendue" de la confiance et des dépenses des ménages, ainsi que sur des investissements des entreprises plus modérés que prévu. En octobre dernier, la Banque du Canada avait drastiquement revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie canadienne pour le quatrième trimestre 2019, à 0,3% contre 1,3% auparavant. "Pour déterminer la trajectoire future du taux directeur, le conseil de direction surveillera si le récent ralentissement de la croissance dure plus longtemps que prévu", a indiqué la banque centrale. En octobre, le gouverneur de la BoC, Stephen Poloz, avait jugé approprié le niveau de soutien apporté à l'économie par la politique monétaire sans toutefois exclure la possibilité d'une baisse de taux dans les mois à venir en raison des tensions commerciales. "Le fait que la Banque du Canada n'ait pas inclus le mot 'approprié' dans sa déclaration en dit long", a déclaré Simon Harvey, analyste chez Monex Europe et Monex Canada. "Le taux va être modifié à un moment donné cette année, c'est ce que les marchés interprètent", a-t-il ajouté. La Banque du Canada prévoit une croissance de 1,3% du produit intérieur brut au premier trimestre 2020. Elle a réduit sa prévision de croissance pour 2020 à 1,6% contre 1,7% mais a relevé celle pour 2021, à 2,0% contre 1,8%. Sur le marché des changes, le dollar canadien reculait d'environ 0,4% face au dollar américain après ces annonces, à {CAD=D4;PRIMACT_1} CAD=D4 . (Kelsey Johnson et David Ljunggren, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

