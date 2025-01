Stations de ski : "Légère correction" de l'immobilier sur 18 mois (Fnaim)

(AOF) - "L'analyse des 370 stations françaises, entre prix records, mutations climatiques et enjeux énergétiques, met en lumière un attrait toujours croissant pour les biens en stations de skis, notamment en haute altitude": Telle est la conclusion de l'étude annuelle de la Fnaim (Fédération Nationale de l'Immobilier). Après une envolée "spectaculaire" de 28 % entre juillet 2020 et avril 2023, due à la période post-Covid et à l'attrait des résidences secondaires, "une légère correction est observée sur les 18 derniers mois" (-3 %).

Les stations de ski "continuent d'afficher des prix immobiliers bien au-dessus de la moyenne nationale", avec une valeur moyenne de 3 781 euros/m² au 1er novembre 2024, contre 2 931 euros/m² en France, précise la Fédération. "Les maisons, souvent des chalets, atteignent même 3 359 euros/m², soit près de 50 % de plus que dans le reste du territoire".

La Fnaim précise que les stations de haute altitude "consolident leur position dominant"e, attirant les acheteurs à la recherche de garanties d'enneigement. Depuis 10 ans, les prix y ont progressé deux fois plus vite qu'en basse altitude (+40 % contre +20 %). "On observe globalement une relation croissante entre altitude et prix immobilier, quel que soit le massif" apprend-on.