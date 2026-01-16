 Aller au contenu principal
State Street voit son bénéfice reculer malgré des revenus en hausse
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:59

State Street a annoncé vendredi une baisse de 5% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2025, pénalisé par une forte augmentation des dépenses, notamment des charges de restructuration liées à des suppressions de postes et à des investissements dans les technologies. Le bénéfice net s'est établi à 747 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, contre 783 millions (2,46 dollars par action) à la même période l'an dernier, malgré une hausse généralisée de ses revenus.

Dans un contexte boursier favorable marqué par l'essor de l'intelligence artificielle et l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt, les actifs sous conservation et administration de State Street ont progressé de 16%, atteignant 53 800 milliards de dollars. Les revenus liés aux frais, principal moteur de croissance du groupe, ont bondi de 8% à 2,86 milliards, portés notamment par une hausse de 15% des commissions de gestion et de 8% des frais de services. Les revenus nets d'intérêts ont également dépassé les attentes, s'établissant à 802 millions de dollars.

Les dépenses totales, en revanche, ont grimpé de 12,3% sur un an, à 2,74 milliards de dollars. Cette augmentation inclut 206 millions de charges exceptionnelles, affectant directement la rentabilité du groupe. En réaction, l'action de State Street recule de près de 3% avant l'ouverture des marchés.

