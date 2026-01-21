State Street s'allie à QNB dans les services de conservation
Dans le cadre de cet accord de coopération, l'établissement financier américain et l'institution financière qatarie ont convenu de collaborer, les accords de service devant être finalisés et exécutés ultérieurement.
Cet accord marque une étape importante dans l'expansion de State Street au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde, et soutient la croissance internationale accélérée de QNB.
"L'ampleur et le réseau de QNB au Qatar sont importants pour State Street alors que nous investissons davantage pour soutenir les clients du CCG dans la saisie des opportunités portées par la transformation économique de la région", explique le CEO Ron O'Hanley.
