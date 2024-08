State Street nomme un président pour son métier de services aux investissements

State Street Corporation a nommé Joerg Ambrosius président d’Investment Services, sa plus grande activité. L’intéressé était jusqu’à présent vice-président exécutif et directeur commercial.

A partir d’octobre 2023, Joerg Ambrosius assumera un rôle élargi en dirigeant l’ensemble des activités des services d’investissement en contact avec la clientèle et en assumant l’entière responsabilité de l’organisation internationale. « La nomination d’un dirigeant qui se concentre exclusivement sur les services d’investissement permettra de renforcer l’exécution, de rationaliser la prise de décision et de fournir aux clients des produits, des services et des solutions plus efficaces », commente le groupe américain.

Mostapha Tahiri restera directeur des opérations de State Street, poste qu’il occupe depuis octobre 2023.

Investment Services propose une gamme de services de garde, de comptabilité, d’administration de fonds, d’analyse des risques et des performances, de reporting et autres services connexes pour les actifs cotés et alternatifs, ainsi que pour les investissements multi-classes d’actifs.