 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

State Street lancera un service de fonds tokenisés depuis le Luxembourg
information fournie par Agefi Asset Management 12/05/2026 à 08:00

Pas à pas, State Street Corporation, dépositaire installé à Boston, renforce sa présence sur le marché en pleine expansion des jetons financiers européens. Après avoir annoncé en début d’année l a création de sa plateforme d’actifs numériques, Digital Asset Platform (DAP), en soutien notamment aux ETF et fonds monétaires tokénisés et aux stablecoins réglementés, la banque affirme son intention d’offrir d’ici à fin 2026, les prestations de services de garde et d’administration aux fonds numériquement natifs depuis le Luxembourg. Un service intermédié par State Street Investment Services (SSIS). La société de gestion du groupe, State Street Investment Management, sera l’un des premiers à l’adopter, offrant un premier cas d’étude sur la manière dont la tokenisation peut être intégrée aux modèles opérationnels existants.

Modèle intégré

Ce service fonctionnera via Digital Asset Platform, qui permet à la société de prendre en charge l’intégralité du cycle de vie de l’émission, de l’administration et de la conservation de fonds tokenisés. Parallèlement, les structures de véhicules numériques et traditionnels seront maintenues sous une gouvernance, une gestion des risques et une interface client unique. « Cette annonce reflète nos progrès dans la construction d’infrastructures permettant aux actifs numériques et traditionnels de fonctionner ensemble dans un cadre institutionnel unifié, a déclaré par voie de communiqué Angus Fletcher, responsable mondial des solutions d’actifs numériques chez State Street . Investment Services se concentre sur la mise en place d’une capacité de service prête à la production, l’utilisation prévue par State Street Investment Management fournissant une validation précoce de la manière dont la tokenisation peut être appliquée à un modèle déjà existant . » La mise en œuvre de cette capacité reste soumise aux approbations réglementaires applicables.

Désormais, banques et acteurs TradFi portent massivement l’institutionnalisation des actifs numériques. State Street, qui conserve et administre déjà plus de 50.000 milliards de dollars pour le compte de nombreux gestionnaires d’actifs, se met en ordre de bataille face à un marché européen qui s’organise autour de la finance digitale. Pour mémoire, le 1 er juillet prochain sonnera la fin de la période transitoire du règlement MiCA.

Valérie Riochet

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:46 

    * OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite

  • REXEL : Le mouvement reste haussier
    REXEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.05.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:38 

    * LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite

  • L'un des tunneliers construits par le groupe allemand Herrenknecht pour le Grand Paris Express, le 20 mai 2019 à à Schwanau, en Allemagne ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Grand Paris: à 30 mètres sous terre, le tunnelier "Rita" prêt à s'élancer
    information fournie par AFP 12.05.2026 08:38 

    Dans une fosse à 30 mètres de profondeur, "Rita", l'un des derniers tunneliers du Grand Paris Express, est déjà collé contre la paroi, prêt à creuser son tronçon. Baptisé lundi soir, d'un prénom féminin selon la coutume - en hommage à Saint-Barbe, patronne des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank