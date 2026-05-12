State Street lancera un service de fonds tokenisés depuis le Luxembourg

Pas à pas, State Street Corporation, dépositaire installé à Boston, renforce sa présence sur le marché en pleine expansion des jetons financiers européens. Après avoir annoncé en début d’année l a création de sa plateforme d’actifs numériques, Digital Asset Platform (DAP), en soutien notamment aux ETF et fonds monétaires tokénisés et aux stablecoins réglementés, la banque affirme son intention d’offrir d’ici à fin 2026, les prestations de services de garde et d’administration aux fonds numériquement natifs depuis le Luxembourg. Un service intermédié par State Street Investment Services (SSIS). La société de gestion du groupe, State Street Investment Management, sera l’un des premiers à l’adopter, offrant un premier cas d’étude sur la manière dont la tokenisation peut être intégrée aux modèles opérationnels existants.

Modèle intégré

Ce service fonctionnera via Digital Asset Platform, qui permet à la société de prendre en charge l’intégralité du cycle de vie de l’émission, de l’administration et de la conservation de fonds tokenisés. Parallèlement, les structures de véhicules numériques et traditionnels seront maintenues sous une gouvernance, une gestion des risques et une interface client unique. « Cette annonce reflète nos progrès dans la construction d’infrastructures permettant aux actifs numériques et traditionnels de fonctionner ensemble dans un cadre institutionnel unifié, a déclaré par voie de communiqué Angus Fletcher, responsable mondial des solutions d’actifs numériques chez State Street . Investment Services se concentre sur la mise en place d’une capacité de service prête à la production, l’utilisation prévue par State Street Investment Management fournissant une validation précoce de la manière dont la tokenisation peut être appliquée à un modèle déjà existant . » La mise en œuvre de cette capacité reste soumise aux approbations réglementaires applicables.

Désormais, banques et acteurs TradFi portent massivement l’institutionnalisation des actifs numériques. State Street, qui conserve et administre déjà plus de 50.000 milliards de dollars pour le compte de nombreux gestionnaires d’actifs, se met en ordre de bataille face à un marché européen qui s’organise autour de la finance digitale. Pour mémoire, le 1 er juillet prochain sonnera la fin de la période transitoire du règlement MiCA.

Valérie Riochet