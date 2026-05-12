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Peter Jackson: le sorcier de la Terre du Milieu qui a transformé le cinéma
information fournie par AFP 12/05/2026 à 10:37

Le réalisateur néozélandais Peter Jackson à Londres le 27 novembre 2018 ( AFP / Anthony HARVEY )

Le réalisateur néozélandais Peter Jackson à Londres le 27 novembre 2018 ( AFP / Anthony HARVEY )

Peter Jackson, cinéaste de la démesure, est celui qui a réussi la prouesse de transposer le monde de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien au cinéma, éblouissant le public comme la critique, et offrant une manne touristique à la Nouvelle-Zélande.

Avec ses cheveux en bataille et son habitude de déambuler pieds nus sur les plateaux de cinéma, le réalisateur de 64 ans s'est attaqué pendant sa carrière à de sérieux défis cinématographiques, armé d'un sens aigu du détail et d'effets spéciaux spectaculaires.

"Il a transformé le cinéma d'Hollywood et sa conception du spectacle à tout jamais", dit de lui le délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaux. Le plus grand festival de cinéma au monde doit lui remettre une Palme d'honneur, mardi, lors de la cérémonie d'ouverture.

"Mais Jackson n'est pas qu'un grand technicien. Il est avant tout un incroyable conteur", insiste Thierry Frémaux.

Enfant unique, né dans la petite ville de Pukerua Bay près de la capitale néo-zélandaise Wellington, il découvre avec émerveillement à 8 ans la version de 1933 de "King Kong" sur le petit écran de la télévision familiale en noir et blanc.

- Film d'horreur -

Le réalisateur néozélandais Peter Jackson pour la première mondiale du film d'animation "Le Seigneur des anneaux: La guerre des Rohirrim", à Londres, le 3 décembre 2024 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Le réalisateur néozélandais Peter Jackson pour la première mondiale du film d'animation "Le Seigneur des anneaux: La guerre des Rohirrim", à Londres, le 3 décembre 2024 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

"Demandez-moi aujourd'hui ce que je pense de King Kong et je vous dirai que c'est l'un des exemples les plus parfaits d'évasion cinématographique", racontait-il dans une biographie à son sujet en 2006.

Il réalise son premier film à 8 ans, un film de guerre tourné avec des camarades de classe dans le jardin de ses parents, grâce à une caméra Super 8. Il perce des trous dans du celluloïde pour simuler les coups de feu.

Alors qu'à 18 ans il travaille comme apprenti photograveur pour le Wellington Evening Post, il achète une édition du "Seigneur des Anneaux" pour le lire lors de ses longs trajets en train.

"Je n'arrêtais pas de me dire: +ce livre ferait vraiment un super film+", se remémore-t-il. Quelques années plus tard, il fait ses premiers pas dans l'industrie du cinéma.

Au début de la vingtaine, Peter Jackson s'achète une caméra Bolex 16 millimètres et réalise un film d'horreur à petit budget, "Bad Taste" (1987), qui rencontre un succès critique à Cannes et est vendu dans plus de 30 pays.

Le cinéaste rencontre sa femme Fran Walsh lors de l'une des projections du film. Elle devient aussitôt l'une de ses plus proches collaboratrices, y compris sur la trilogie du "Seigneur des Anneaux". Ensemble, ils ont deux enfants.

- Nombreux Oscars -

La renommée internationale arrive en 1994 grâce au thriller "Créatures célestes" avec Kate Winslet, basé sur l'histoire vraie de deux jeunes filles qui décident d'assassiner l'une de leurs mères.

En 1998, Peter Jackson parvient à obtenir le financement nécessaire à l'adaptation du "Seigneur des Anneaux" sur grand écran.

Le réalisateur néozélandais Peter Jackson à Hollywood en Californie pour la première du film "Le Hobbit: La bataille des cinq armées", le 9 décembre 2014 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER )

Le réalisateur néozélandais Peter Jackson à Hollywood en Californie pour la première du film "Le Hobbit: La bataille des cinq armées", le 9 décembre 2014 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER )

La société de production New Line Cinema accepte de confier la réalisation des trois films à Peter Jackson pour un tournage dans son pays natal. Un choix que la Nouvelle-Zélande exploitera ensuite comme un atout touristique majeur.

Le réalisateur consacre ensuite sept ans de sa vie aux aventures des hobbits, elfes et autres Nazgul de la Terre du Milieu, mettant ses talents de conteur et ses compétences techniques au service d’une trilogie cinématographique de plus de neuf heures, couronnée de multiples Oscars.

En 2004, après des années de négociation, il commence le tournage de sa version de "King Kong", l'histoire du gorille géant capturé de Skull Island, jusqu'à sa mort au sommet de l'Empire State Building de New York.

Jackson retourne à Tolkien en 2012 avec trois nouveaux blockbusters adaptés du livre "Bilbo le Hobbit".

Le festival de Cannes a aussi salué sa carrière "colossale" de réalisateur de documentaires, notamment son "Pour les soldats tombés" (2018), avec des images restaurées de la Première Guerre mondiale pour recréer la vie des soldats sur le front de l'Ouest, ou encore "The Beatles: Get Back" (2021) sur les Fab Four de Liverpool.

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