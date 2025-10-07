 Aller au contenu principal
State Street IM et Van Lanschot Kempen IM nouent un partenariat stratégique
information fournie par Agefi Asset Management  07/10/2025 à 08:15

State Street Investment Management et Van Lanschot Kempen Investment Management annoncent avoir noué un partenariat stratégique visant à concevoir ensemble des stratégies d’investissements pour leurs clients respectifs.

Selon un communiqué, les deux sociétés étudieront la possibilité de mettre au point des ETF actifs , en associant l’expertise de gestion active de Van Lanschot Kempen et le savoir-faire de State Street IM dans les ETF. Elles exploreront également les possibilités de partenariat afin de développer des solutions supplémentaires - dans les actifs cotés et non cotés - pour les clients fortunés et ceux qui externalisent la direction de leurs investissements.

State Street IM et Van Lanschot Kempen IM se connaissent bien, pour avoir déjà collaboré dans le cadre de la fourniture de solutions d’investissement sous contrainte de passif (LDI). State Street IM fait partie des gestionnaires qui soutiennent Van Lanschot Kempen dans la couverture des risques de change et de taux d’intérêt dans le cadre de la gestion des bilans de clients.

« Cette collaboration s’inscrit dans notre objectif stratégique qui consiste à établir des partenariats avec des leaders du secteur afin d’améliorer nos offres et de renforcer notre présence en Europe », a commenté Ann Prendergast, responsable EMEA chez State Street Investment Management.

Laurence Marchal

