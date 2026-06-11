State Street étend sa relation avec les fonds de Principal

Le groupe financier américain State Street a été sélectionné par l’assureur américain Principal Group pour fournir des services de conservation, de comptabilité et d’administration de fonds aux fonds mutuels de Principal. La relation entre les deux entités remonte à plus de dix ans. Principal Asset Management gère environ 594 milliards de dollars d’encours.
L'Agefi
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