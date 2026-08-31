State Farm poursuivie en justice par le comté de Los Angeles pour avoir prétendument mal géré les demandes d'indemnisation liées aux feux de forêt

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par Jonathan Stempel

State Farm a été poursuivie lundi par le comté de Los Angeles, qui accuse le plus grand assureur habitation des États-Unis d’avoir mal géré les demandes d’indemnisation des victimes des feux de forêt qui ont ravagé le sud de la Californie en janvier 2025.

Selon la plainte, State Farm a géré les demandes d'indemnisation plus mal que n'importe quel autre assureur, notamment en ne versant pas les indemnités dues, en sous-évaluant les estimations des pertes, en faisant passer les assurés d'un expert en sinistres à l'autre et en faisant pression sur les assurés dont les maisons contaminées étaient encore debout pour qu'ils rentrent chez eux.

La plainte, déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, vise à obtenir réparation pour les personnes dont les habitations ont été endommagées ou détruites lors des incendies de Pacific Palisades, d'Altadena et des communes voisines, ainsi que des amendes civiles.

« State Farm avait promis un service de gestion des sinistres rapide et fiable, ainsi qu’une réponse aux catastrophes de premier ordre », indique la plainte. « Or, pour de nombreux assurés de State Farm touchés par les incendies de Los Angeles, le refus de State Farm de verser les indemnités dues au titre de leurs contrats n’a fait que prolonger la catastrophe. »

L’assureur, dont le siège se trouve à Bloomington, dans l’Illinois, a nié avoir systématiquement mal géré ou sous-évalué les demandes d’indemnisation.

Dans un communiqué, State Farm a déclaré qu’elle « conteste fermement la description faite par le comté de Los Angeles de notre gestion des sinistres liés aux feux de forêt. Nous examinerons la plainte et y répondrons par la voie judiciaire appropriée. Les survivants des feux de forêt méritent un soutien, des réponses claires et une procédure de traitement des sinistres équitable. »

State Farm a indiqué avoir versé plus de 6,2 milliards de dollars au titre des sinistres concernant des habitations, des véhicules et des biens endommagés ou détruits par les feux de forêt, dont environ 1 milliard de dollars pour les dommages liés à la fumée.

En mai, le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, a déclaré qu’il cherchait à imposer à State Farm des amendes s’élevant à plusieurs millions de dollars , le montant le plus élevé jamais infligé à la suite d’un incendie de forêt depuis le début du siècle, après qu’une enquête a révélé des « irrégularités généralisées » dans le traitement des demandes d’indemnisation.

Les sanctions pourraient également inclure une suspension d’un an de la licence de State Farm dans l’État, a précisé Lara.

Les incendies de forêt ont fait au moins 31 morts et détruit ou endommagé plus de 16 000 bâtiments, ravageant une superficie plus grande que celle de Paris. Une grande partie des dégâts a été causée par l’incendie de Palisades à Pacific Palisades et celui d’Eaton à Altadena.