-Starmer résiste aux appels à la démission venus de son propre camp

(Actualisé avec citation supplémentaire de Starmer, déclaration d'un ministre §§4-5)

par Elizabeth Piper, Sarah Young et Andrew MacAskill

Le Premier ministre britannique Keir Starmer reste sourd mardi aux appels à la démission venus de son propre camp, disant à ses ministres qu'il allait "continuer à gouverner" malgré des dernières 48 heures "déstabilisantes".

Lors d'une réunion avec son équipe ministérielle, le locataire du 10, Downing Street, au pouvoir depuis juillet 2024, a une nouvelle fois endossé la responsabilité - comme lors de son appel à la stabilité et à l'unitéde lundi - de la déroute historique de sa formation aux élections locales du 7 mai.

Mais il a assuré qu'aucune démarche n'avait été enclenchée visant à le remplacer à la tête du gouvernement.

"Le Parti travailliste dispose d'une procédure permettant de contester le leadership, mais celle-ci n'a pas été déclenchée", a déclaré Keir Starmer, selon ses services.

À l'issue de la réunion, quatre ministres de premier plan ont apporté leur soutien au chef du gouvernement, le ministre des Retraites, Pat McFadden, déclarant aux journalistes que personne n'avait contesté l'autorité du Premier ministre au sein du cabinet et qu'il y avait eu au contraire "de nombreuses déclarations de soutien à l'égard du travail qu'il accomplit".

Des médias britanniques avaient auparavant rapporté que plusieurs ministres, dont la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood et la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper, auraient invité Keir Starmer à fixer un calendrier en vue de son retrait avant la réunion de mardi.

Près de 80 députés, issus de différentes tendances idéologiques du parti, ont fait une demande similaire.

Aux termes du règlement du Parti travailliste, qui n'a jamais évincé un Premier ministre issu de ses rangs en 125 ans d'histoire, une motion de défiance à l'encontre du Premier ministre au profit d'un remplaçant doit recueillir les signatures de 20% du groupe parlementaire, soit 81 députés.

REMOUS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

Dans la foulée du départ de quatre collaborateurs ministériels lundi, la sous-secrétaire d'État au ministère du Logement et des Collectivités, Miatta Fahnbulleh, a démissionné du gouvernement mardi, demandant à Keir Starmer à faire de même.

"J'exhorte le Premier ministre à faire ce qui est juste pour le pays et pour le parti, et à établir un calendrier pour une transition en bonne et due forme", a-t-elle écrit sur X.

En réaction aux incertitudes politiques, les rendements obligataires à long terme du Royaume-Uni ont atteint dans la matinée leur plus haut niveau depuis près de 30 ans, tandis que la livre sterling se déprécie nettement.

Le rendement de référence des Gilts à long terme, celui à 20 ans GB20YT=RR et celui à 30 ans GB30YT=RR , les plus sensibles aux risques budgétaires, ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 1998, s'établissant respectivement à 5,73% et 5,80%.

Le rendement du Gilt à 10 ans GB10YT=RR prend quant à lui plus de 11 points de base à 5,116%, un pic de 16 ans. La livre sterling perd 0,59% face au dollar.

"Les dernières 48 heures ont été déstabilisantes pour le gouvernement et cela comporte un vrai coût économique pour notre pays et nos familles", a dit Keir Starmer à ses ministres, selon ses services.

"Le pays attend de nous que nous continuions à gouverner. C'est ce que je fais et c'est que nous devons faire en tant que gouvernement", a-t-il ajouté.

Keir Starmer est le quatrième Premier ministre britannique en cinq ans. Les initiatives contre lui interviennent la veille du discours du roi, lors duquel Charles III ouvrira formellement la deuxième session du Parlement élu en 2024 et présentera les réformes à venir de l'exécutif.

(Version française Benoit Van Overstraeten, Etienne Breban et Tangi Salaün, avec Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)