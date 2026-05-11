Starmer promet de replacer la Grande-Bretagne au coeur de l'Europe

La Grande-Bretagne sera replacée au coeur de l'Europe, a promis lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer quelques jours après la déroute historique du Parti travailliste aux élections locales du 7 mai.

"Au prochain sommet européen, je rebâtirai nos relations avec l'Europe", a-t-il dit lors d'un discours prononcé à Londres. "Je veux un nouvel accord avec l'UE sur la jeunesse."

"Je sais que les gens sont déçus par l'état de la Grande-Bretagne. Déçus par la politique, et certains déçus par moi", a-t-il déclaré.

"Je sais que j'ai des détracteurs et je sais que je dois leur prouver qu'ils ont tort. Et je le ferai."

(Andrew MacAskill et Elizabeth Piper; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)