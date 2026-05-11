 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starmer promet de replacer la Grande-Bretagne au coeur de l'Europe
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 11:39

La Grande-Bretagne sera replacée au coeur de l'Europe, a promis lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer quelques jours après la déroute historique du Parti travailliste aux élections locales du 7 mai.

"Au prochain sommet européen, je rebâtirai nos relations avec l'Europe", a-t-il dit lors d'un discours prononcé à Londres. "Je veux un nouvel accord avec l'UE sur la jeunesse."

"Je sais que les gens sont déçus par l'état de la Grande-Bretagne. Déçus par la politique, et certains déçus par moi", a-t-il déclaré.

"Je sais que j'ai des détracteurs et je sais que je dois leur prouver qu'ils ont tort. Et je le ferai."

(Andrew MacAskill et Elizabeth Piper; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank