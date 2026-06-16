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Starlink, filiale de SpaceX, équipera l'ensemble de la flotte d'El Al
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 09:37

SpaceX poursuit le déploiement de sa solution de connectivité aérienne. La compagnie israélienne a annoncé la signature d'un accord avec Starlink, la filiale du groupe spécialisée dans l'internet par satellite, afin d'équiper l'ensemble de sa flotte d'un accès internet haut débit à partir de 2027.

Dans un message publié sur X, El Al a indiqué que le service serait progressivement installé sur ses appareils et proposé sans surcoût aux passagers, sous réserve de certaines conditions. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été communiquées.

Selon Reuters et plusieurs médias israéliens, le déploiement devrait débuter au cours du premier trimestre 2027 avant d'être étendu à l'ensemble de la flotte. El Al promet une connexion "rapide, stable et continue pendant tout le vol", conformément aux performances mises en avant par Starlink auprès des compagnies aériennes.

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