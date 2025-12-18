Starlink déclare avoir perdu les communications avec l'un de ses satellites

La société Starlink de SpaceX a déclaré avoir rencontré une anomalie sur le satellite 35956 mercredi, ce qui a entraîné une perte de communications avec le véhicule à 418 km (259,73 miles).

"Le satellite est en grande partie intact, il est en chute libre et va rentrer dans l'atmosphère terrestre et disparaître complètement dans les semaines à venir", a déclaré Starlink dans un message publié sur X.