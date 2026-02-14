 Aller au contenu principal
Starlink de SpaceX obtient le feu vert pour l'internet par satellite au Viêt Nam
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement vietnamien a autorisé SpaceX à lancer son service Internet par satellite Starlink dans le pays, ont rapporté les médias d'État samedi.

Le ministère de la science et de la technologie a accordé à l'unité locale de Starlink une licence pour fournir des services internet fixes et mobiles par satellite. L'entreprise a également reçu une licence pour l'utilisation de fréquences et d'équipements radio. Le ministère n'a pas répondu immédiatement à une demande de confirmation en dehors des heures de bureau. L'approbation est intervenue avant une visite prévue la semaine prochaine du dirigeant vietnamien To Lam aux États-Unis pour assister à la réunion inaugurale de l'initiative "Board of Peace" du président américain Donald Trump visant à résoudre les conflits mondiaux. Le voyage n'a pas été officiellement annoncé. L'année dernière, le gouvernement vietnamien a déclaré qu'il autoriserait SpaceX à exploiter son service internet à titre d'essai .

Les médias locaux ont déclaré qu'il n'était pas clair quand Starlink lancerait ses services au Viêt Nam. SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire pendant le week-end. Le Viêt Nam et les États-Unis négocient un accord commercial après que Washington a imposé des droits de douane de 20 % sur les produits vietnamiens en août. Les deux parties ont tenu leur sixième session de négociations au début du mois, mais n'ont pas annoncé d'accord.

