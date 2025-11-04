Starbucks vers la cession de sa filiale chinoise

(AOF) - Starbucks a fait savoir qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à la société hongkongaise Boyu Capital. La transaction est évaluée à 4 milliards de dollars. Cette opération, qui représente l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années, passe par la création d'une société commune dans laquelle la marque américaine ne conservera que 40 %.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer