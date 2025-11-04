 Aller au contenu principal
Starbucks vers la cession de sa filiale chinoise
information fournie par AOF 04/11/2025 à 14:24

(AOF) - Starbucks a fait savoir qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à la société hongkongaise Boyu Capital. La transaction est évaluée à 4 milliards de dollars. Cette opération, qui représente l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années, passe par la création d'une société commune dans laquelle la marque américaine ne conservera que 40 %.

Valeurs associées

STARBUCKS
81,3400 USD NASDAQ +0,47%
