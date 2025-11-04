Starbucks vend le contrôle de ses activités en Chine à Boyu et vise une croissance rapide

Boyu Capital détiendra jusqu'à 60 % des parts de la coentreprise

La part de marché de Starbucks en Chine est passée de 34 % à 14 %

Des concurrents comme Luckin proposent des lattes à un tiers du prix de Starbucks

Starbucks SBUX.O a annoncé qu'elle vendrait le contrôle de ses opérations en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'un accord qui évalue l'entreprise à 4 milliards de dollars - l'une des plus importantes cessions d'une unité chinoise par une société de consommation mondiale au cours des dernières années.

La chaîne de cafés basée à Seattle a déclaré que les fonds de la société d'investissement Boyu l'aideront à relancer sa croissance dans la deuxième économie mondiale, où des rivaux locaux comme Luckin LKNCY.PK et Cotti proposent désormais des lattes pour 9,9 yuans (1,4 dollar) - soit moins d'un tiers des prix pratiqués par Starbucks.

"Notre objectif est de faire vivre l'expérience Starbucks à un plus grand nombre de clients, dans un plus grand nombre de villes à travers la Chine. Nous envisageons de passer de 8 000 cafés Starbucks aujourd'hui à plus de 20 000 au fil du temps", a déclaré Brian Niccol, directeur général de Starbucks, dans un communiqué.

UNE PART DE MARCHÉ EN BAISSE

Selon les termes de l'accord, Boyu - dont les fondateurs incluent le petit-fils de l'ancien président chinois Jiang Zemin - détiendra jusqu'à 60 % d'une nouvelle coentreprise. Starbucks en détiendra 40 % et continuera à concéder des licences sur la marque et la propriété intellectuelle de l'entreprise.

L'entreprise américaine a déclaré que la valeur des activités de vente au détail en Chine continentale - y compris le produit de la vente, la valeur de sa participation conservée et les revenus de licence probables au cours des dix prochaines années au moins - s'élèverait à plus de 13 milliards de dollars. Les actions de Starbucks ont grimpé de 3 % après la séance.

On attribue à Starbucks la création du marché du café en Chine, où elle est entrée en 1999. Mais sa part de marché est passée de 34 % en 2019 à 14 % l'année dernière, selon les données d'Euromonitor International.

Starbucks devrait se concentrer sur sa force traditionnelle, celle d'être la chaîne de cafés où les gens veulent se rencontrer et passer du temps, les analystes estimant que ce serait une erreur pour Starbucks d'entrer dans une guerre des prix agressive avec Luckin.

Luckin, qui se concentre sur les plats à emporter et la livraison, compte aujourd'hui plus de 20 000 magasins franchisés en Chine et a pris pied cette année sur le territoire de Starbucks en ouvrant deux magasins à New York.

Cela dit, Starbucks a réduit les prix de certaines boissons autres que le café et a accéléré l'introduction de nouveaux produits localisés afin de mieux faire face à la concurrence. Les ventes de magasins comparables en Chine ont augmenté de 2 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 29 juin, contre une croissance nulle au cours du trimestre précédent.

LE COUP DE POUCE DE BOYU

Boyu aidera Starbucks à ouvrir davantage de magasins dans les villes de moindre importance et à rendre les magasins existants plus rentables, selon une personne connaissant les projets de la société d'investissement, qui n'a pas souhaité être identifiée.

D'autres entreprises internationales ont adopté une approche similaire pour leurs activités en Chine. McDonald's MCD.N , par exemple, a vendu en 2017 80% de ses activités en Chine et à Hong Kong à des investisseurs dont Citic pour 2,1 milliards de dollars, un rapprochement qui a été largement considéré comme une réussite.

"Boyu n'est évidemment pas comme Citic, qui est une entreprise publique avec un avantage très fort sur la chaîne d'approvisionnement en Chine en termes de biens immobiliers, en termes de terrains", a déclaré Jason Yu, directeur général de CTR Market Research.

"Boyu est davantage une société de capital-investissement, elle va probablement apporter un soutien plus stratégique à Starbucks et l'aider à nouer des relations et des partenariats numériques", a-t-il ajouté.

Boyu, fondée en 2010 et basée à Hong Kong, s'est fait un nom en investissant dans certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises, mais a récemment augmenté ses investissements dans les produits de consommation, notamment en soutenant le géant du thé à bulles Mixue Group 2097.HK et en prenant une participation de 45% dans l'opérateur de grands magasins de luxe SKP.