Starbucks vend le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital pour 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boyu Capital détiendra jusqu'à 60 % des parts de la coentreprise

La part de marché de Starbucks en Chine est passée de 34 % à 14 %

L'accord fait suite à des accords similaires conclus par des entreprises internationales telles que McDonald's

(Ajoute le contexte de la concurrence locale aux paragraphes 4, 7 à 10; les cessions antérieures d'entreprises étrangères au paragraphe 14.) par Kane Wu, Waylon Cunningham et Casey Hall

Starbucks SBUX.O a déclaré lundi qu'elle vendrait le contrôle de ses activités en Chine à la société d'investissement Boyu Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, ce qui représente l'une des cessions les plus importantes d'une unité chinoise par une société de consommation mondiale au cours des dernières années.

Aux termes de l'accord, les deux sociétés exploiteront une coentreprise, Boyu détenant une participation pouvant aller jusqu'à 60 % dans les activités de vente au détail de Starbucks en Chine.

Starbucks conservera une participation de 40 % dans la coentreprise et continuera de détenir la marque et la propriété intellectuelle de la nouvelle entité et d'en concéder la licence, ont déclaré les deux entreprises.

La part de marché de la société basée à Seattle en Chine a diminué ces dernières années en raison de la concurrence féroce des chaînes de cafés locales - notamment Luckin LKNCY.PK et Cotti - qui proposent des produits moins chers. Starbucks s'est efforcé de rester compétitif sans baisser ses propres prix, car le ralentissement économique en Chine rend les consommateurs plus sensibles aux prix.

Starbucks a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le produit de la vente, combiné à sa participation conservée et à l'octroi de licences au cours des 10 prochaines années, s'élève à plus de 13 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % après la séance .

Starbucks a essentiellement créé le marché du café en Chine après y être entrée en 1999, mais sapart de marché dans lepays - où se trouvent plus d'un cinquième de ses cafés - a fortement chuté, passant de 34 % en 2019 à 14 % l'année dernière, selon les données d'Euromonitor International.

Pour relever ces défis, la chaîne a réduit les prix de certaines boissons autres que le café et accéléré l'introduction de nouveaux produits localisés.

Reconnaissant que ce serait une erreur pour Starbucks d'entrer dans une guerre des prix agressive avec des entreprises comme Luckin, les analystes ont déclaré que l'entreprise devrait

se concentrer sur sa force traditionnelle d'être la chaîne de café où les gens veulent se rencontrer et passer du temps.

Luckin compte aujourd'hui plus de 20 000 magasins franchisés en Chine, bien plus que les 7 800 magasins exploités par Starbucks, mais son activité se concentre sur les plats à emporter et la livraison.

Les ventes de magasins comparables en Chine ont augmenté de 2 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 29 juin, contre une croissance nulle au cours du trimestre précédent.

Outre le ralentissement de l'économie chinoise, la déclaration annuelle de Starbucks pour 2024 mentionne également parmi ses facteurs de risque "l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine", citant d'éventuels droits de douane, des boycotts et "des sensibilités politiques croissantes en Chine".

L'accord met fin à un drame financier mondial qui a été rendu public il y a plus d'un an lorsque l 'ancien directeur général Laxman Narasimhan a déclaré que l'entreprise commençait à envisager des partenariats stratégiques pour stimuler la croissance sur le marché chinois.

D'autres entreprises internationales ont adopté une approche similaire avec leurs activités en Chine dans le passé. McDonald's MCD.N , par exemple, a vendu une participation majoritaire dans ses activités en Chine et à Hong Kong à des investisseurs dont Citic, une opération qui a été largement considérée comme une réussite .

Boyu a été fondé en 2010 par, entre autres, Alvin Jiang, petit-fils de l'ancien président chinois Jiang Zemin. La société, basée à Hong Kong, investit dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail, des services financiers, de la santé et des médias et technologies, selon son site web.