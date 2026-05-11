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Starbucks va supprimer 61 postes dans le secteur technologique à Seattle
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O va licencier 61 employés de son siège social de Seattle travaillant au sein de la division technologique, a annoncé la société lundi dans un avis WARN.

Le géant du café, sous la direction de son directeur général Brian Niccol, met en œuvre une stratégie de redressement axée sur l'amélioration d'indicateurs tels que les temps d'attente et la satisfaction client déclarée, afin de soutenir les ventes, tandis que la reprise des marges bénéficiaires reste incertaine .

* Ces suppressions d'emplois n'étaient pas incluses dans l'annonce faite par Starbucks le mois dernier, selon laquelle certains postes dans le domaine technologique seraient transférés de Seattle vers un futur bureau à Nashville, dans le Tennessee, dédié à la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

* Le document déposé le 7 mai au titre de la loi WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) indique que ces licenciements ne sont pas le résultat d'une délocalisation.

* Ces licenciements, dont le début est prévu en juin, avaient déjà été rapportés par le Seattle Times sur la base d'une note interne.

* Le directeur technique de Starbucks, Anand Varadarajan, a été recruté chez Amazon en décembre, après le départ de l'ancienne directrice technique, Deb Hall Lefevre, en septembre.

* Dans le cadre de son redressement, Starbucks a fermé des centaines de magasins qu'elle jugeait peu performants et a licencié l'année dernière environ 1 100 employés de son siège social.

* Starbucks avait revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes fin avril.

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