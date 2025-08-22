Starbucks va réduire sa production à un horaire de cinq jours dans ses usines de café aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O s'apprête à réduire de deux jours la production hebdomadaire de ses cinq usines américaines de torréfaction et d'emballage de café à partir de janvier, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La chaîne de cafés, qui fait l'objet d'un remaniement sous la direction de Brian Niccol afin de réduire les coûts et de réinvestir dans ses magasins , a été confrontée à la faiblesse de la demande aux États-Unis pour ses boissons coûteuses.

La semaine dernière, Starbucks a également plafonné les augmentations pour tous les salariés d'Amérique du Nord à un taux fixe de 2 % dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts. L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les cinq usines adopteront un horaire de cinq jours, et la réduction permettra de financer des améliorations ailleurs après que l'entreprise a constaté qu'elle n'avait plus besoin d'exploiter les installations sept jours sur sept pour répondre à la demande actuelle, a rapporté Bloomberg, citant l'une des personnes.

Les usines sont situées en Géorgie, en Caroline du Sud, en Pennsylvanie, au Nevada et dans l'État de Washington. Elles produisent du café pour les magasins Starbucks ainsi que du café conditionné que la société vend aux détaillants et aux épiceries.