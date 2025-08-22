 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 633,29
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Starbucks va réduire sa production à un horaire de cinq jours dans ses usines de café aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O s'apprête à réduire de deux jours la production hebdomadaire de ses cinq usines américaines de torréfaction et d'emballage de café à partir de janvier, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La chaîne de cafés, qui fait l'objet d'un remaniement sous la direction de Brian Niccol afin de réduire les coûts et de réinvestir dans ses magasins , a été confrontée à la faiblesse de la demande aux États-Unis pour ses boissons coûteuses.

La semaine dernière, Starbucks a également plafonné les augmentations pour tous les salariés d'Amérique du Nord à un taux fixe de 2 % dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts. L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les cinq usines adopteront un horaire de cinq jours, et la réduction permettra de financer des améliorations ailleurs après que l'entreprise a constaté qu'elle n'avait plus besoin d'exploiter les installations sept jours sur sept pour répondre à la demande actuelle, a rapporté Bloomberg, citant l'une des personnes.

Les usines sont situées en Géorgie, en Caroline du Sud, en Pennsylvanie, au Nevada et dans l'État de Washington. Elles produisent du café pour les magasins Starbucks ainsi que du café conditionné que la société vend aux détaillants et aux épiceries.

Valeurs associées

STARBUCKS
88,3800 USD NASDAQ -0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank