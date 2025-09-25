 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Starbucks va fermer certains magasins dans le cadre d'un plan de restructuration
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O a déclaré jeudi avoir approuvé un plan de restructuration impliquant la fermeture de cafés peu performants, alors que la société cherche à relancer les ventes et les bénéfices sous la direction du directeur général Brian Niccol.

La société prévoit d'engager des frais d'environ 1 milliard de dollars dans le cadre du plan de restructuration, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.

