Starbucks va fermer certains magasins dans le cadre d'un plan de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Starbucks SBUX.O a déclaré jeudi avoir approuvé un plan de restructuration impliquant la fermeture de cafés peu performants, alors que la société cherche à relancer les ventes et les bénéfices sous la direction du directeur général Brian Niccol.
La société prévoit d'engager des frais d'environ 1 milliard de dollars dans le cadre du plan de restructuration, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.
