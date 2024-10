Starbucks suspend ses prévisions pour 2025

(AOF) - L’action de la chaîne de cafés Starbucks est attendu en nette baisse après la suspension de sa guidance 2025. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2024, le groupe a enregistré des ventes mondiales à magasins comparables en baisse de 7%, selon des données préliminaires. Elles ont chuté de 14% en Chine et de 6% aux Etats-Unis. Le revenu net consolidé a baissé de 3 % à 9,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action a chuté de 25% à 80 cents et le bénéfice par action ajusté de 24% à également 80 cents.

"Compte tenu du changement de directeur général et de la situation actuelle de l'entreprise, les prévisions seront suspendues pour l'ensemble de l'exercice 2025" a indiqué Starbucks. "Cela permettra de compléter l'évaluation de l'entreprise et de consolider les stratégies clés, tout en stabilisant et en positionnant l'entreprise pour une croissance à long terme". Brian Niccol a été nommé en août directeur général de Starbucks.

Bonne nouvelle pour les actionnaires, le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 57 cents à 61 cents par action.

