Starbucks signale une reprise des ventes aux États-Unis sous la houlette de Niccol, alors que les marges restent dans l'ombre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hausse de 4% des ventes comparables en Amérique du Nord

Tous les regards se tournent vers la première journée des investisseurs sous la direction de Niccol

Les boissons protéinées stimulent le trafic aux Etats-Unis, selon le directeur financier

Les marges d'exploitation ont baissé pendant huit trimestres

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes) par Juveria Tabassum

Starbucks SBUX.O a enregistré sa première croissance des ventes aux États-Unis en deux ans grâce aux efforts du directeur général Brian Niccol pour ramener la société à ses racines de café, bien que les investisseurs soient toujours préoccupés par la baisse des marges.

La société a débauché Brian Niccol de Chipotle Mexican Grill

CMG.N , où il a relancé la chaîne de burritos après une alerte à la salmonelle et a lancé la populaire option de drive-in "Chipotlanes".

Tous les regards sont désormais tournés vers la première journée des investisseurs de Starbucks sous la direction de Niccol, jeudi, et l'on s'attend à ce que le directeur général dévoile une mise à jour stratégique très attendue et des objectifs à long terme.

« Cela a été frustrant en termes de durée de ce redressement... Il y a un sentiment général (parmi les investisseurs) maintenant que demain sera un grand jour », a déclaré Nick Setyan, analyste chez Mizuho Securities.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en septembre 2024, Brian Niccol a encouragé la simplification du menu, des produits de boulangerie frais et de gobelets portant des messages écrits à la main dans le cadre de son initiative "Back to Starbucks" (Retour à Starbucks) .

L'un des objectifs du plan est de réduire les temps de service et d'améliorer l'efficacité en magasin par le biais de son programme "Green Apron", qui nécessite des investissements importants, mais Brian Niccol est confronté à une technologie dépassée et à un réseau de fournisseurs éclaté, selon Reuters.

Starbucks n'a pas toujours atteint son objectif de maintenir le service en dessous de 4 minutes, a déclaré le directeur général lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats mercredi.

"Il faudra du temps pour que les investissements stratégiques que nous réalisons pour améliorer nos bases d'exploitation se traduisent par une croissance durable des bénéfices", a ajouté Brian Niccol.

Les actions, qui ont augmenté d'environ 7 % depuis que Brian Niccol a pris les rênes de l'entreprise, étaient en hausse d'environ 2 % mercredi, réduisant la plupart des gains du début de séance. Elles ont augmenté d'environ 14 % cette année jusqu'à la clôture de mardi.

Les ventes comparables ont augmenté de 4 % en Amérique du Nord au premier trimestre.

L'argent dépensé par commande a augmenté de 1 % aux États-Unis, grâce aux boissons à base d'espresso et de thé et à la popularité croissante de ses options à base de mousse froide, a déclaré la directrice financière Cathy Smith.

Les boissons à base de protéines, lancées à la fin de l'année dernière, ont également attiré des clients, ont déclaré les dirigeants.

LES MARGES DOIVENT SE REDRESSER

Les marges n'ont pas augmenté pendant deux années consécutives, pénalisées par les investissements de l'entreprise dans l'exploitation des magasins et par les droits de douane imposés l'année dernière aux principaux exportateurs de café, tels que le Brésil.

Bien que les États-Unis aient supprimé les droits de douane sur le café, le coût des grains bruts est déjà élevé en raison des droits de douane payés l'été dernier. Les marges se sont contractées de 290 points de base au cours du trimestre considéré.

"L'accélération des ventes comparables est suffisante à court terme. Au cours de la prochaine année, disons, les marges d'exploitation doivent également commencer à s'améliorer", a déclaré Setyan de Mizuho.

PRÉVISIONS DE VENTES ÉLEVÉES POUR 2026

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 de 2,15 à 2,40 dollars par action, dont le point médian est inférieur aux estimations de 2,35 dollars. Elle s'attend à ce que la pression tarifaire commence à s'atténuer au cours du second semestre de l'année.

Starbucks estime que les ventes mondiales à magasins comparables pour l'exercice 2026 devraient augmenter de 3 % ou plus, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 2,94 %.

En novembre, Starbucks a vendu le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital après des années de lutte contre la faiblesse des ventes dans la région.

Les ventes dans la région ont augmenté de 7 % au cours du trimestre, contre une hausse de 2 % au cours du trimestre précédent.