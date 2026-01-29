Starbucks réorganise son programme de fidélisation à trois niveaux aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O introduira un nouveau système à trois niveaux dans son programme de fidélité américain le 10 mars, a annoncé Tressie Lieberman, responsable de la marque, lors de la journée des investisseurs de la chaîne de cafés jeudi. Le programme de fidélité de Starbucks, lancé en 2009, est l'un des plus anciens et des plus importants du secteur de la restauration, selon les consultants. La société a fait état de 35,5 millions de membres actifs mercredi. Le directeur général Brian Niccol, embauché en septembre 2024, s'est concentré sur la réduction des remises importantes. "C'est grâce à un meilleur engagement que nous incitons les gens à être actifs, non pas par le biais de remises et de coupons, mais plutôt en leur offrant l'expérience Starbucks", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mercredi.

Tressie Lieberman a déclaré lors de la réunion avec les investisseurs que si la moitié des membres du programme de fidélisation effectuaient une transaction supplémentaire par an, cela générerait 150 millions de dollars de recettes annuelles. Les trois niveaux à venir, "vert", "or" et "réserve", remplaceront le système actuel qui ne comporte plus de niveaux distincts depuis 2019.

Chaque niveau donne aux utilisateurs fidèles plus de points pour obtenir des réductions pour chaque dollar dépensé. Le niveau supérieur "réserve" comprend également des opportunités de voyages payés à Tokyo, Milan ou au Costa Rica, a indiqué la société.

Parmi les autres nouveaux avantages, il y a un jour du mois où la personnalisation, telle qu'une dose supplémentaire d'expresso, est gratuite.

Kate Hogenson, consultante principale au Mallett Group, une société de conseil en fidélisation des marques, a déclaré que les meilleurs programmes de fidélisation sont ceux qui créent des souvenirs émotionnels pour les consommateurs, tels que des produits, des marchandises ou des expériences gratuits.

Selon elle, les récompenses à plusieurs niveaux sont plus courantes dans l'industrie du voyage et sont rares dans l'industrie de la restauration parce qu'il est plus difficile de créer une expérience différente d'un niveau à l'autre.