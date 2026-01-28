Starbucks renoue avec la croissance de ses ventes, le titre s'emballe
Sur son premier trimestre fiscal, clos fin décembre, les ventes mondiales de la chaîne américaine de cafés ont augmenté de 4% à données comparables, alors que le consensus les donnait en hausse d'environ 2%.
A titre de comparaison, l'activité du groupe originaire de Seattle s'était contractée de 4% sur cette même base au cours de la même période de l'année 2024.
Dans son communiqué, Starbucks explique avoir bénéficié non seulement d'une augmentation de 3% du nombre de transactions enregistrées dans ses établissements, mais aussi d'une hausse moyenne de 1% du prix moyen par opération.
Les ventes à l'international ont quant à elles progressé à un rythme de 5%, après s'être elles aussi repliées de 4% sur le premier trimestre de l'exercice décalé 2024/2025, là encore en raison d'une progression du nombre de transactions ( 3%) qui s'est accompagnée une augmentation du ticket moyen ( 2%).
Conséquence, le chiffre d'affaires net du premier trimestre clos le 28 décembre dernier a grimpé de 6% à 9,9 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient 9,7 milliards selon le consensus.
En raison de la lourdeur récurrente de ses coûts opérationnels et de l'augmentation de ses charges fiscales, le bénéfice net s'est toutefois replié à 293,3 millions de dollars, soit 26 cents par action, contre 780,8 millions (69 cents) un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), le bénéfice par action ressort à 56 cents, ce qui s'avère légèrement inférieur aux attentes.
Mais la société indique viser sur son nouvel exercice 2025/2026 une croissance à périmètre comparable d'au moins 3% aux Etats-Unis et à l'international, assortie d'une légère amélioration de sa marge opérationnelle d'une année sur l'autre.
Le titre Starbucks, qui a déjà grimpé de 16% depuis le début de l'année, s'octroyait dans la foulée une progression de plus de 7% ce mercredi en cotations avant-Bourse à New York.
"Le cours de l'action intègre déjà une grande partie de l'amélioration attendue des fondamentaux", rappelait cependant au début de la semaine John Zolidis, un fin connaisseur du dossier.
"Même s'il existe encore un potentiel de redressement au niveau des marges, le profil de croissance futur du groupe est nettement moins dynamique que celui qu'affichait le Starbucks d'autrefois", rappelle cet analyste spécialisé dans le secteur de la consommation.
"Cela laisse penser que le multiple de valorisation devrait, à terme, se normaliser pour atteindre des niveaux plus bas", prévient-il.
