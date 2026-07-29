Starbucks relève ses prévisions après un trimestre supérieur aux attentes

Starbucks a relevé ses objectifs pour l'exercice 2026 après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, confirmant les premiers effets du plan de redressement engagé par Brian Niccol. Les ventes à magasins comparables poursuivent leur progression, portée par le retour des clients et une hausse des dépenses par visite.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 2,55 et 2,65 dollars par action pour l'exercice 2026, contre une précédente fourchette de 2,25 à 2,45 dollars. Starbucks vise également une croissance d'environ 6% de ses ventes mondiales à magasins comparables, ainsi qu'une hausse de plus de 6% aux Etats-Unis. Au troisième trimestre, le bénéfice ajusté a atteint 85 cents par action pour un chiffre d'affaires de 9,32 milliards de dollars, deux résultats supérieurs aux attentes des analystes, ce qui a fait bondir l'action de plus de 4% après la clôture de Wall Street.

Malgré un recul de 1% du chiffre d'affaires sur un an, lié à la création d'une coentreprise en Chine, les ventes à magasins comparables ont progressé de 7,9%, dépassant les prévisions du marché. Aux Etats-Unis, elles ont augmenté de 8,1%, grâce à une hausse de la fréquentation et du ticket moyen. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a presque doublé, à 1,05 milliard de dollars, tandis que la marge opérationnelle s'est améliorée à 13,6%, notamment grâce à des remboursements de droits de douane.

Le plan "Back to Starbucks" de Brian Niccol continue de produire ses effets avec des investissements dans les effectifs, la rénovation des cafés et la simplification de l'offre. Le groupe a ouvert 175 nouveaux établissements nets et achevé plus de 1 000 rénovations au cours du trimestre, dépassant son objectif annuel. Starbucks vise désormais au moins 1 500 rénovations d'ici à la fin de l'exercice et entend accélérer ce programme, tout en poursuivant le développement de nouvelles boissons et d'un modèle international davantage fondé sur les licences.