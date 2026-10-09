Starbucks refuse de commenter les informations faisant état d'un rachat de Chipotle et affirme se concentrer pleinement sur son redressement

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* Starbucks aurait envisagé de racheter Chipotle, selon le Financial Times

* L'action Chipotle a progressé de 6 %, tandis que celle de Starbucks a clôturé pratiquement inchangée

* Starbucks affirme rester concentré sur le plan de redressement de son directeur général, Brian Niccol

(Refonte complète du texte à la lumière de la réponse de Starbucks)

Starbucks SBUX.O a refusé jeudi de commenter une information selon laquelle la société aurait envisagé le rachat de Chipotle Mexican Grill CMG.N , affirmant qu’elle se concentrait « exclusivement » sur son redressement sous la direction de son directeur général Brian Niccol.

Le Financial Times avait précédemment rapporté que Starbucks avait travaillé avec des conseillers ces derniers mois sur un éventuel rachat de Chipotle, citant des sources proches du dossier. Brian Niccol a dirigé Chipotle pendant environ six ans avant de prendre la tête de Starbucks en 2024.

En réponse à cet article, un porte-parole de Starbucks a déclaré que l’entreprise restait concentrée sur son plan de redressement de deux ans mené par Brian Niccol et qu’elle bénéficiait d’une forte dynamique et d’une grande confiance dans son potentiel de croissance à long terme.

Chipotle n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Starbucks, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 107 milliards de dollars, a réduit ses pertes pour clôturer jeudi pratiquement inchangé, tandis que l’action Chipotle a bondi de 6 %, portant la capitalisation boursière de la chaîne de burritos à environ 41 milliards de dollars.

Chez Chipotle, Brian Niccol a été salué pour avoir permis à l’entreprise de surmonter les conséquences de ses crises de sécurité alimentaire et d’étendre ses activités numériques, contribuant ainsi à plusieurs années de forte croissance des ventes.

« Pour Chipotle, nous pensons que cela serait perçu positivement, principalement grâce au retour de Brian Niccol au sein de la marque », a déclaré Logan Reich, analyste chez RBC Capital Markets.

Pour autant, Reich a précisé que les investisseurs se montraient sceptiques quant à la stratégie des chaînes de restauration consistant à racheter d’autres marques pour stimuler leur croissance, ajoutant que la logique stratégique derrière une acquisition de Chipotle par Starbucks n’était pas claire.

Une acquisition pourrait également s’avérer coûteuse pour Starbucks, qui investit massivement dans son redressement, ont estimé les analystes.

« Une telle opération pourrait nécessiter un emprunt important ou une émission d’actions », a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro. « Sans argumentaire financier convaincant, les investisseurs pourraient considérer cette opération comme une distraction coûteuse. »

Au cours des deux dernières années, Niccol a donné la priorité à la satisfaction client en investissant dans les effectifs et dans l’amélioration des établissements, dans le but de réduire les temps d’attente et de restaurer l’ambiance de café qui a contribué à faire de la chaîne une marque mondiale.

L’entreprise a consacré au moins 500 millions de dollars à des investissements en ressources humaines dans le cadre de sa restructuration, ce qui pèse sur sa rentabilité. Sous la direction de Niccol, Starbucks a enregistré quatre trimestres consécutifs de croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant, même s’il a déclaré en juillet que « nous avons encore du travail à faire ».

La marge d’exploitation ajustée s’est établie à 14,4 % au troisième trimestre fiscal, en baisse par rapport aux 16,7 % enregistrés deux ans plus tôt, selon les données de LSEG.

« Le moment choisi pour cette opération serait un peu étrange, étant donné que Starbucks est en pleine transformation et n’a pas encore affiché l’amélioration des marges à laquelle les investisseurs espèrent probablement », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Un accord pourrait toutefois contribuer à accélérer l’expansion internationale de Chipotle, ont estimé les analystes.

« Ce qui me plaît dans cette perspective, c’est l’opportunité qui s’offrirait au directeur général Brian Niccol de tirer parti des partenariats sous licence de Starbucks en Europe pour développer Chipotle de manière plus agressive », a déclaréJim Sanderson, analyste chez Northcoast Research.

L’expansion internationale est une priorité pour Scott Boatwright, directeur général de Chipotle, qui a succédé à Brian Niccol. L’entreprise a ouvert cette année ses premiers restaurants au Mexique et en Arabie saoudite, venant s’ajouter à la centaine d’établissements déjà présents hors des États-Unis.

Chipotle a également annoncé l’année dernière la création d’une coentreprise avec le groupe agroalimentaire sud-coréen SPC Group en vue de se développer en Asie.

Starbucks compte environ 40 000 établissements à travers le monde. Aux États-Unis, Chipotle comptait 3 938 restaurants l’année dernière, tandis que Starbucks possède environ 18 000 établissements en Amérique du Nord, selon les rapports annuels des deux entreprises.