Starbucks progresse après avoir augmenté son dividende trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions de Starbucks SBUX.O ont augmenté de 2,7% à 86,71 $ après que le géant du café ait augmenté son dividende trimestriel de 61 cents à 62 cents par action

** SBUX est en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 4 août et sa clôture la plus élevée depuis le 5 septembre ** La société a déclaré que le dividende augmenté sera payable le 28 novembre aux actionnaires enregistrés le 14 novembre dans un communiqué après la fermeture des marchés mercredi

** SBUX a déclaré avoir lancé son programme de dividendes en 2010 avec un versement trimestriel de 5 cents par action. Le dividende a depuis augmenté à un taux de croissance annuel composé d'environ 17,5 %

** SBUX est en baisse de ~5% depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui est en hausse de 5%