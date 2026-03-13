Starbucks pourrait négliger les risques de conflits sociaux, avertissent les sociétés de procuration des actionnaires

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* ISS et Glass Lewis mettent en garde contre les risques de conflits sociaux

* Starbucks dissout le comité de surveillance du travail, trois ans après sa création, sous la pression des actionnaires

* La représentation syndicale est assurée dans 6 % des magasins Starbucks aux États-Unis, selon l'entreprise

(Ajout d'un nouveau commentaire du syndicat et de l'entreprise au paragraphe 2, épellation de l'acronyme au paragraphe 3) par Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O pourrait négliger les risques financiers et de réputation qui découlent des conflits sociaux, avertissent deux cabinets de conseil aux actionnaires. Ces avertissements interviennent plus d'un an après l'échec des négociations contractuelles entre la société et son syndicat américain, formé par les baristas de ses cafés. Vendredi, le syndicat et Starbucks ont tous deux déclaré qu'ils étaient en pourparlers pour reprendre les négociations dans les semaines à venir. Le syndicat a déclaré avoir envoyé une nouvelle proposition complète à l'entreprise le 9 février. "Les controverses liées aux conflits sociaux sont permanentes et il n'est pas certain que le conseil d'administration surveille suffisamment la gestion des relations sociales de l'entreprise", ont écrit au début du mois les analystes d'Institutional Shareholder Services(ISS), le plus grand conseiller en procuration d'actionnaires au monde, avant l'assemblée générale annuelle de Starbucks du 25 mars. ISS a mis l'accent sur les grèves du syndicat américain de Starbucks ainsi que sur un règlement de 38,9 millions de dollars que Starbucks a récemment accepté de payer pour avoir violé la loi de la ville de New York exigeant que les travailleurs de la restauration rapide aient des horaires prévisibles et stables.

ISS et Glass Lewis ont signalé la récente dissolution par Starbucks d'un comité du conseil d'administration formé sous le mandat de l'ancien directeur général Laxman Narasimhan pour superviser les relations de travail. Le conseil d'administration de Starbucks a créé le "Comité de l'environnement, des partenaires et de l'impact sur la communauté" en 2023 sous la pression de groupes d'actionnaires pour répondre aux préoccupations en matière de travail, y compris un vote réussi pour forcer Starbucks à embaucher un auditeur externe pour examiner son approche des relations de travail. Certains de ces mêmes groupes d'actionnaires, tels que le New York State Comptroller et le SOC Investment Group, affilié à un syndicat, cherchent à faire à nouveau pression sur Starbucks en partie à cause de la dissolution du comité et de ce qu'une lettre collective **a qualifié** de conflit social prolongé qui menace la stratégie de redressement en cours du directeur général Brian Niccol . Starbucks a déclaré dans un communiqué que ces groupes représentaient une minorité d'actionnaires. Glass Lewis, citant la dissolution du **comité du travail** de Starbucks, a recommandé aux actionnaires de voter contre la réélection de Beth Ford, présidente du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Glass Lewis a déclaré que le comité de gouvernance "porte la responsabilité de ne pas avoir assuré" la surveillance des risques susceptibles de nuire aux intérêts des actionnaires. Starbucks a écrit dans son dossier de procuration que la surveillance du travail relèvera désormais de la responsabilité du conseil d'administration général et que d'autres responsabilités du comité d'impact ont été réattribuées à d'autres comités.

Le document indique que Starbucks a procédé à ce changement afin de simplifier la structure de son conseil d'administration et de permettre aux membres du conseil et des comités de "concentrer leur attention sur les questions qui génèrent une valeur actionnariale à long terme".

Jaci Anderson, porte-parole de Starbucks, a déclaré dans un communiqué que le conseil d'administration disposait "des compétences et de l'expérience nécessaires pour superviser efficacement notre stratégie, y compris la gestion du capital humain".

Starbucks affirme offrir "le meilleur emploi dans le commerce de détail", notamment parce que les employés qui travaillent plus de 20 heures par semaine bénéficient d'avantages tels que des soins de santé, des congés parentaux et la prise en charge des frais de scolarité pour des cours en ligne à l'université d'État de l'Arizona.

La déclaration annuelle de Starbucks à la SEC pour 2025 décrit en détail les risques pour les actionnaires liés aux questions sociales, tels que les perturbations dues aux arrêts de travail, un futur contrat syndical "défavorable" et les atteintes à la réputation dues aux positions publiques de Starbucks à l'égard des syndicats.

Selon l'entreprise, les syndicats sont représentés dans environ 6 % des magasins Starbucks aux États-Unis. Les élections syndicales dans les magasins ont ralenti par rapport au pic atteint en 2022, mais se sont poursuivies en 2026.

En novembre, les employés syndiqués des cafés de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée. La grève s'est largement dissipée, mais les arrêts de travail se poursuivent dans les magasins à tour de rôle. Starbucks a déclaré que les grèves concernaient moins de 1 % des magasins et que tous avaient officiellement repris le travail.