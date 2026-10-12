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Starbucks ne rachètera pas Chipotle, selon CNBC
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 15:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O ne va pas racheter Chipotle Mexican Grill CMG.N , malgré les rumeurs de rachat, a rapporté lundi la chaîne CNBC.

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