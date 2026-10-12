Starbucks ne rachètera pas Chipotle, selon CNBC

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Starbucks SBUX.O ne va pas racheter Chipotle Mexican Grill CMG.N , malgré les rumeurs de rachat, a rapporté lundi la chaîne CNBC.