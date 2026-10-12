Starbucks ne rachète pas Chipotle, mettant ainsi fin aux spéculations de rachat

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(Ajoute des détails sur les spéculations concernant l'opération, ainsi que du contexte tout au long de l'article)

Starbucks SBUX.O ne rachète pas Chipotle Mexican Grill CMG.N , a déclaré lundi la chaîne de cafés, mettant fin aux spéculations sur ce qui aurait pu être la plus grande opération de rachat jamais enregistrée dans le secteur de la restauration.

“Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations, mais nous tenons à préciser que nous n'allons pas racheter Chipotle”, a déclaré un porte-parole de Starbucks. Chipotle n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'action du géant du café a progressé de 1 % en début de séance, tandis que celle de Chipotle a reculé d'environ 3 %.

Starbucks a réaffirmé que sa direction se concentrait “exclusivement” sur sa stratégie “Back to Starbucks” et qu’elle disposait d’une “dynamique solide et d’une grande confiance” dans ses perspectives de croissance à long terme. La société prévoit de publier ses résultats du quatrième trimestre et ses prévisions pour l’exercice 2027 dans le courant du mois.

Ce communiqué fait suite à un article du Financial Times publié le 8 octobre selon lequel Starbucks aurait travaillé ces derniers mois avec des conseillers sur une proposition potentielle d’acquisition de Chipotle, citant des sources proches du dossier.

Cet article a incité la communauté des investisseurs à spéculer sur un rapprochement qui aurait réuni deux des plus grandes enseignes de restauration américaines et permis au directeur général de Starbucks, Brian Niccol, de retrouver la chaîne de burritos qu’il avait dirigée pendant six ans avant de rejoindre Starbucks en 2024.

Une éventuelle opération aurait donné naissance à un géant de la restauration affichant un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 milliards de dollars, ce qui lui aurait permis de mieux faire face à l’incertitude de la demande des consommateurs touchés par l’inflation, à la hausse des coûts d’exploitation et à la compression des bénéfices. La chaîne de burritos affiche une capitalisation boursière d’environ 40 milliards de dollars.

Alors que cette information avait fait grimper le cours de l’action Chipotle de plus de 7 % et chuter celui de Starbucks d’environ 3 % la semaine dernière, plusieurs analystes ont remis en question la justification stratégique d’une telle opération, alors que Starbucks poursuit son redressement sous la direction de Brian Niccol.

“Le financement d’un prix de rachat majoré nécessiterait probablement un mélange de dette et de fonds propres, ce qui mettrait à l’épreuve l’endettement et pourrait diluer les actionnaires existants alors que Starbucks est encore en pleine restructuration”, a déclaré la semaine dernière Paren Knadjian, associé chez Transaction Advisory Services, EisnerAmper.

Sous la direction de Niccol, qui a rejoint l’entreprise après avoir mené Chipotle à travers une période de croissance rapide et d’expansion numérique, Starbucks a investi massivement dans le personnel et la modernisation de ses magasins afin de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’expérience client.

Chipotle, quant à lui, a dû faire face à une baisse de fréquentation, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires, tandis que la hausse des coûts alimentaires et de main-d’œuvre a pesé sur les marges dans l’ensemble du secteur de la restauration. La valeur de ses actions a presque diminué de moitié depuis le départ de Niccol.