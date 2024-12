Starbucks: la grève pourrait toucher 300 cafés aux Etats-Unis

(AOF) - La grève lancée chez Starbucks aux États-Unis pourrait s’étendre à plus de 300 établissements et concerner quelque 5 000 salariés de la chaîne de cafés, selon les déclarations du syndicat Starbucks Workers United à Reuters. La grève a débuté vendredi après l'échec de négociations sur les salaires, le personnel et les horaires. Les magasins de 12 grandes villes, dont New York, Los Angeles, Boston et Seattle, ont été fermés lundi. Selon la direction, 97% à 99 % des magasins Starbucks continueront de fonctionner: elle s'attend à un impact "très limité" sur l'activité.

