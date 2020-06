Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks fait une pause dans la publicité sur les réseaux sociaux Reuters • 28/06/2020 à 23:57









28 juin (Reuters) - Starbucks Corp SBUX.O va faire une pause dans ses programmes publicitaires payants sur tous les réseaux sociaux alors que le groupe mène une réflexion sur les solutions pour éviter la propagation des discours de haine, a déclaré dimanche le groupe dans un communiqué. Le groupe va "avoir des discussions avec ses médias partenaires et des organisations de défense des droits civiques pour stopper la propagation des discours de haine", peut-on lire dans le communiqué. Bien qu'il suspende ses publicités, Starbucks ne fait partie de la campagne de boycott "Stop Hate For Profit". Plus de 160 groupes, dont Verizon Communications VZ.N et Unilever ULVR.L , ont rejoint la campagne et suspendu l'achat de publicités sur Facebook FB.O , le plus grand réseau social mondial. (Juby Babu in Bengaluru, version française Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées UNILEVER LSE 0.00% FACEBOOK-A NASDAQ -8.46% ALPHABET-A NASDAQ -5.45% STARBUCKS NASDAQ -3.09% TWITTER NYSE -7.40% VERIZON COMM NYSE -2.06%