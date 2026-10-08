Starbucks envisagerait un rachat de Chipotle

Starbucks a étudié ces derniers mois une éventuelle offre de rachat de Chipotle Mexican Grill avec l'aide de conseillers, selon le Financial Times. Une telle opération rapprocherait deux grandes enseignes de la restauration américaine et marquerait un retour aux sources pour Brian Niccol, actuel directeur général de Starbucks et ancien patron de Chipotle. Aucun accord n'a été annoncé et les deux groupes n'ont pas immédiatement commenté ces informations.

L'annonce fait progresser l'action Chipotle de plus de 6% en séance, tandis que Starbucks recule d'environ 3,5%. La capitalisation boursière de Chipotle approche 39 milliards de dollars, contre environ 107 milliards pour Starbucks, selon LSEG. Le projet représenterait ainsi une opération majeure pour la chaîne de cafés, engagée depuis deux ans dans une stratégie de redressement.

Sous la direction de Brian Niccol, Starbucks a simplifié sa carte et réduit les temps d'attente afin d'améliorer l'expérience client. Ces initiatives ont contribué à quatre trimestres consécutifs de croissance des ventes à périmètre comparable. Chipotle fait de son côté face à une demande peu dynamique et à la hausse de ses coûts d'approvisionnement, dans un contexte d'inflation persistante.