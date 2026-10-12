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Starbucks en hausse, Chipotle en baisse après l'annonce par la chaîne de cafés qu'elle ne rachèterait pas la chaîne de burritos
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 15:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action Starbucks SBUX.O progresse d'environ 1 % à 91,50 dollars, tandis que celle de Chipotle Mexican Grill CMG.N recule d'environ 3 % à 30,57 dollars en début de séance

** SBUX affirme qu'elle ne rachète pas CMG, alors que des rumeurs de rachat circulent

** Chipotle a refusé de commenter, ajoutant que sa priorité restait la mise en œuvre de sa « stratégie Recipe for Growth »

** Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que le géant du café avait travaillé avec des conseillers sur une éventuelle proposition de rachat de la chaîne de burritos

** À la clôture d'hier, SBUX affichait une hausse d'environ 8 % depuis le début de l'année; CMG affichait une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année

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91,2806 USD NASDAQ +0,58%
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