Starbucks en hausse, Chipotle en baisse après l'annonce par la chaîne de cafés qu'elle ne rachèterait pas la chaîne de burritos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action Starbucks SBUX.O progresse d'environ 1 % à 91,50 dollars, tandis que celle de Chipotle Mexican Grill CMG.N recule d'environ 3 % à 30,57 dollars en début de séance

** SBUX affirme qu'elle ne rachète pas CMG, alors que des rumeurs de rachat circulent

** Chipotle a refusé de commenter, ajoutant que sa priorité restait la mise en œuvre de sa « stratégie Recipe for Growth »

** Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que le géant du café avait travaillé avec des conseillers sur une éventuelle proposition de rachat de la chaîne de burritos

** À la clôture d'hier, SBUX affichait une hausse d'environ 8 % depuis le début de l'année; CMG affichait une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année