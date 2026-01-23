Starbucks en hausse après que William Blair a relevé sa recommandation sur l'action en raison des prévisions de redressement des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de Starbucks SBUX.O en hausse de 1,7% à $97,44

** La maison de courtage William Blair fait passer l'action de "market perform" à "outperform"

** L'enthousiasme des investisseurs augmente car la reprise des ventes devrait conduire à un redressement des marges, probablement d'ici quelques trimestres

** La société devrait afficher sa première hausse des ventes comparables sur le marché intérieur en deux ans lors des prochains résultats du premier trimestre

** La chaîne de cafés devrait ainsi renouer avec des gains de ventes comparables positifs sur l'ensemble de l'année fiscale 2026 ** SBUX a enregistré une baisse des ventes à magasins comparables dans le segment des Amériques pendant six trimestres consécutifs jusqu'au 4ème trimestre, où elle a enregistré une croissance stable

** Les courtiers s'attendent à ce que la société présente un plan pluriannuel de redressement des marges lors de la journée des investisseurs le 29 janvier, un jour après sa publication des résultats du premier trimestre

** La note moyenne de 39 maisons de courtage est "acheter"; avec un objectif de cours médian de 95 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont chuté de 7,7 % en 2025