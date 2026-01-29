Starbucks en baisse après que le directeur général Niccol a fixé des objectifs à long terme

29 janvier - ** Les actions de la chaîne de cafés américaine Starbucks SBUX.O ont baissé d'environ 1% à 94,23 dollars dans les premiers échanges

** La société annonce des objectifs à long terme très attendus lors de sa première journée des investisseurs sous la direction de Brian Niccol à New York jeudi

** L'entreprise vise un bénéfice par action annuel de 3,35 $ à 4,00 $ d'ici l'exercice 2028, comparativement aux estimations de 3,47 $ - données compilées par LSEG

** Prévoit une augmentation du chiffre d'affaires net de 5 % ou plus pour l'exercice 2028, contre une croissance de 5,64 % estimée par les analystes

** La société prévoit d'ajouter plus de 2 000 nouveaux magasins nets dans le monde et 400 magasins gérés par la société aux États-Unis d'ici l'exercice 2028

** L'entreprise lancera également un programme de fidélisation à trois niveaux remanié le 10 mars ** SBUX a annoncé mercredi sa première hausse des ventes comparables aux États-Unis en deux ans, au milieu d'un effort de redressement de plusieurs mois sous la direction de Niccol

** Cependant, les marges ont chuté pour le huitième trimestre consécutif, pénalisées par les tarifs douaniers et les investissements importants dans les initiatives de redressement

** SBUX en baisse d'environ 12 % au cours des 12 derniers mois