Starbucks dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Starbucks SBUX.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant et son résultat net, alors que le redressement mené par son directeur général Brian Niccol porte ses fruits malgré la modération des dépenses de consommation.

La plus grande chaîne de cafés au monde a annoncé une croissance de 7,9 % de son chiffre d’affaires mondial à périmètre constant au troisième trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,67 %, selon les données compilées par LSEG.